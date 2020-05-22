أعمل حسابك (البُوهية لينة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من سلبيات (البُوهية) أنها تترك أثر في الجسم وفي الملابس وذلك عندما

تكون (لينة) ..

* تحتاج البوهية للهوا حتى تنشف وتثبت ..

* (البوهية اللينة) سريعة الإلتصاق ..

* لو لصقت في (قميصك) ما بتطلع بأخوي وأخوك ..

* بتذكر زمان كان عندي قميص (كم طويل) إسمو (مشوار المساء) ، القميص ده لقصت لي فيهو بوهية صفراء خربت اي حاجة ..

* القميص إسمو (مشوار المساء) لكن كنت بخصصو لـ(درس العصر) ..

* والله صحي ..

* طبعا درس العصر لازم تلبس ليهو أجمل ما عندك لأنو (البنات) في درس

العصر ما بعاينن إلا للولد (القاشر كويس) ..

* البت في درس العصر بتجي لابسة (توب) امها ، ونحن ما بنقدر نلبس جلاليب الأباء عشان كده بنخش في قميص (كم طويل) اسمو (مشوار المساء) .

* وأنا كان رأس مالي (قميصي بتاع مشوار المساء أبو كم طويل) ..

* ولسواد حظي لصقت لي فيهو (بوهية لينة) ..

* غسلتو بالبنزين ما نفع ، عملت ليهو (سنر) ما نفع ، (جاز) ما نفع ..

* في النهاية (قطعت الكم وعملتو نص كم) ..

* بعد بقى نص كم سميتو (مشوار العصاري) ..

* سميتو كده ..

* وأى زول طبعا حر في (تسمياتو) ..

* المهم ..

* أكتر يوم بتشتهر فيهو (البوهية) هو آخر يوم في رمضان ..

* (يوم الوقفة) دائما بتلقى الأطفال في البيت يتعرضون للضرب بسبب البوهية اللينة ..

* الشافع بيجي بدون قصد بيهبش الشباك أو الباب أو حتى التربيزة بيهبش

و(البوهية لينة) ..

* بياخد ليهو (علقة ساخنة) عشان هبش الباب و(البوهية لينة) .

* الآن وفي زمن كورونا والظروف الإقتصادية سقطت كثير من (مستلزمات العيد) .

* خرجت (البوهية) ولم تعد .

* خرج البوماستك ولم يعد .

* خرج (تنجيد المراتب) ولم يعد .

* قبل العيد كانت كل الأسر تقريبا بتشيل مراتب البيت توديها عشان (تتنجد) .

* أصلا المراتب يتم تنجيدها في مناسبتين أتنين : العيد والعرس .

* لو في عرس في البيت كل المراتب يتم تنجيدها .

* كنا بنصلح (المسجل) يوم الوقفة ، وغالبا العطل في المسجل بيكون سببو (الشريط الكاسيت) .

* زمان المسجل بياكل (الشرايط) زي الما حصل شئ .

* بتذكر كان عندي مسجل متخصص يأكل مني شرايط البلابل.

* والله صحي .

* أكل شريط (نور بيتنا) و (عشة صغيرة) و(رجعنالك) .

* قلت ما مشكلة اغنيات البلابل بتستاهل الأكل لأنها اغنيات طاااااعمة .

* قام تاني أكل مني شريط (ما تشيلي هم) و(وسكت الرباب) و(يا عمر) للاسطورة محمود .

* قلت خير .. محمود طاااااعم ولا يوجد مسجل يستطيع أن يقاوم اغنيات الحوت .

* قام برضو أكل مني شريط (بعد الصبر) و(قصتنا) لعثمان حسين .

* و(عم عبد الرحيم) لأبو السيد .

* و(زاد الشجون) لود اللمين ، و(ما طولوا الغيبة) لمحمود تاور .

* قلت ما مشكلة .

* المسجل ده أكل شرايط الكاسيت دي كلها وأنا صابر وكل عيد أصلحو.

* بتذكر اخر مرة أكل مني شريط (قصر الشوق) لزيدان إبراهيم و(اغالب دمعي واتصبر) لمسيرة دنيا .

* بعد أكل (قصر الشوق) و (اغالب دمعي واتصبر) طوالي بعتو .

* بعتو واشتريت لي جوزين حمام وكيلو باسطة .

* مالي ومال الهم .

* معقولة مسجل يبقى زي (الكوز) يأكل بس .

* بعتو والله لاني حسيت بيهو مسجل (دني واستغلالي) .

* أقول ليك حسيت بيهو (كوز) عديل .

* المهم .

* حتى العام السابق كنا بنعمل البوهية والخبيز وبندق الستائر .

* وجا فض الإعتصام يوم (٢٩) رمضان وسرق منا كل الذكريات والافراح .

* مسخ لينا كل حاجة .

* أعتقد أن ذكرى فض الإعتصام ستكون عصية على النسيان لكل أفراد الشعب السوداني .

* والسنة دي كورونا (زادت الطين بلة) .

* في الدنيا كل حاجة بقت مسيخة.

* بقينا لا بنضوق طعم للعيد ولا طعم لرمضان ولا طعم للبطيخ ذاتو .

* مرات بناكل في البطيخ وبنحس بيهو عجور .

* كل شي طعمو بقى ما ياهو.

* الله المستعان .

* ويا أستاذة : زمان كنا بنجي (نعيد) ليكم أول يوم وتاني يوم عشان نشوف تسريحة شعرك بتاعت (ضنب الحصان) .

* و..و..

* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول ……. حاسب (البوهية لينة) ..