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أعمل حسابك (البُوهية لينة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* من سلبيات (البُوهية) أنها تترك أثر في الجسم وفي الملابس وذلك عندما
تكون (لينة) ..
* تحتاج البوهية للهوا حتى تنشف وتثبت ..
* (البوهية اللينة) سريعة الإلتصاق ..
* لو لصقت في (قميصك) ما بتطلع بأخوي وأخوك ..
* بتذكر زمان كان عندي قميص (كم طويل) إسمو (مشوار المساء) ، القميص ده لقصت لي فيهو بوهية صفراء خربت اي حاجة ..
* القميص إسمو (مشوار المساء) لكن كنت بخصصو لـ(درس العصر) ..
* والله صحي ..
* طبعا درس العصر لازم تلبس ليهو أجمل ما عندك لأنو (البنات) في درس
العصر ما بعاينن إلا للولد (القاشر كويس) ..
* البت في درس العصر بتجي لابسة (توب) امها ، ونحن ما بنقدر نلبس جلاليب الأباء عشان كده بنخش في قميص (كم طويل) اسمو (مشوار المساء) .
* وأنا كان رأس مالي (قميصي بتاع مشوار المساء أبو كم طويل) ..
* ولسواد حظي لصقت لي فيهو (بوهية لينة) ..
* غسلتو بالبنزين ما نفع ، عملت ليهو (سنر) ما نفع ، (جاز) ما نفع ..
* في النهاية (قطعت الكم وعملتو نص كم) ..
* بعد بقى نص كم سميتو (مشوار العصاري) ..
* سميتو كده ..
* وأى زول طبعا حر في (تسمياتو) ..
* المهم ..
* أكتر يوم بتشتهر فيهو (البوهية) هو آخر يوم في رمضان ..
* (يوم الوقفة) دائما بتلقى الأطفال في البيت يتعرضون للضرب بسبب البوهية اللينة ..
* الشافع بيجي بدون قصد بيهبش الشباك أو الباب أو حتى التربيزة بيهبش
و(البوهية لينة) ..
* بياخد ليهو (علقة ساخنة) عشان هبش الباب و(البوهية لينة) .
* الآن وفي زمن والظروف الإقتصادية سقطت كثير من (مستلزمات العيد) .
* خرجت (البوهية) ولم تعد .
* خرج البوماستك ولم يعد .
* خرج (تنجيد المراتب) ولم يعد .
* قبل العيد كانت كل الأسر تقريبا بتشيل مراتب البيت توديها عشان (تتنجد) .
* أصلا المراتب يتم تنجيدها في مناسبتين أتنين : العيد والعرس .
* لو في عرس في البيت كل المراتب يتم تنجيدها .
* كنا بنصلح (المسجل) يوم الوقفة ، وغالبا العطل في المسجل بيكون سببو (الشريط الكاسيت) .
* زمان المسجل بياكل (الشرايط) زي الما حصل شئ .
* بتذكر كان عندي مسجل متخصص يأكل مني شرايط البلابل.
* والله صحي .
* أكل شريط (نور بيتنا) و (عشة صغيرة) و(رجعنالك) .
* قلت ما مشكلة اغنيات البلابل بتستاهل الأكل لأنها اغنيات طاااااعمة .
* قام تاني أكل مني شريط (ما تشيلي هم) و(وسكت الرباب) و(يا عمر) للاسطورة محمود .
* قلت خير .. محمود طاااااعم ولا يوجد مسجل يستطيع أن يقاوم اغنيات الحوت .
* قام برضو أكل مني شريط (بعد الصبر) و(قصتنا) لعثمان حسين .
* و(عم عبد الرحيم) لأبو السيد .
* و(زاد الشجون) لود اللمين ، و(ما طولوا الغيبة) لمحمود تاور .
* قلت ما مشكلة .
* المسجل ده أكل شرايط الكاسيت دي كلها وأنا صابر وكل عيد أصلحو.
* بتذكر اخر مرة أكل مني شريط (قصر الشوق) لزيدان إبراهيم و(اغالب دمعي واتصبر) لمسيرة دنيا .
* بعد أكل (قصر الشوق) و (اغالب دمعي واتصبر) طوالي بعتو .
* بعتو واشتريت لي جوزين حمام وكيلو باسطة .
* مالي ومال الهم .
* معقولة مسجل يبقى زي (الكوز) يأكل بس .
* بعتو والله لاني حسيت بيهو مسجل (دني واستغلالي) .
* أقول ليك حسيت بيهو (كوز) عديل .
* المهم .
* حتى العام السابق كنا بنعمل البوهية والخبيز وبندق الستائر .
* وجا فض الإعتصام يوم (٢٩) رمضان وسرق منا كل الذكريات والافراح .
* مسخ لينا كل حاجة .
* أعتقد أن ذكرى فض الإعتصام ستكون عصية على النسيان لكل أفراد الشعب السوداني .
* والسنة دي كورونا (زادت الطين بلة) .
* في الدنيا كل حاجة بقت مسيخة.
* بقينا لا بنضوق طعم للعيد ولا طعم لرمضان ولا طعم للبطيخ ذاتو .
* مرات بناكل في البطيخ وبنحس بيهو عجور .
* كل شي طعمو بقى ما ياهو.
* الله المستعان .
* ويا أستاذة : زمان كنا بنجي (نعيد) ليكم أول يوم وتاني يوم عشان نشوف تسريحة شعرك بتاعت (ضنب الحصان) .
* و..و..
* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول ……. حاسب (البوهية لينة) ..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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