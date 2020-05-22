أعمل حسابك (البُوهية لينة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* من سلبيات (البُوهية) أنها تترك أثر في الجسم وفي الملابس وذلك عندما
تكون (لينة) ..
* تحتاج البوهية للهوا حتى تنشف وتثبت ..
* (البوهية اللينة) سريعة الإلتصاق ..
* لو لصقت في (قميصك) ما بتطلع بأخوي وأخوك ..
* بتذكر زمان كان عندي قميص (كم طويل) إسمو (مشوار المساء) ، القميص ده لقصت لي فيهو بوهية صفراء خربت اي حاجة ..
* القميص إسمو (مشوار المساء) لكن كنت بخصصو لـ(درس العصر) ..
* والله صحي ..
* طبعا درس العصر لازم تلبس ليهو أجمل ما عندك لأنو (البنات) في درس
العصر ما بعاينن إلا للولد (القاشر كويس) ..
* البت في درس العصر بتجي لابسة (توب) امها ، ونحن ما بنقدر نلبس جلاليب الأباء عشان كده بنخش في قميص (كم طويل) اسمو (مشوار المساء) .
* وأنا كان رأس مالي (قميصي بتاع مشوار المساء أبو كم طويل) ..
* ولسواد حظي لصقت لي فيهو (بوهية لينة) ..
* غسلتو بالبنزين ما نفع ، عملت ليهو (سنر) ما نفع ، (جاز) ما نفع ..
* في النهاية (قطعت الكم وعملتو نص كم) ..
* بعد بقى نص كم سميتو (مشوار العصاري) ..
* سميتو كده ..
* وأى زول طبعا حر في (تسمياتو) ..
* المهم ..
* أكتر يوم بتشتهر فيهو (البوهية) هو آخر يوم في رمضان ..
* (يوم الوقفة) دائما بتلقى الأطفال في البيت يتعرضون للضرب بسبب البوهية اللينة ..
* الشافع بيجي بدون قصد بيهبش الشباك أو الباب أو حتى التربيزة بيهبش
و(البوهية لينة) ..
* بياخد ليهو (علقة ساخنة) عشان هبش الباب و(البوهية لينة) .
* الآن وفي زمن كورونا والظروف الإقتصادية سقطت كثير من (مستلزمات العيد) .
* خرجت (البوهية) ولم تعد .
* خرج البوماستك ولم يعد .
* خرج (تنجيد المراتب) ولم يعد .
* قبل العيد كانت كل الأسر تقريبا بتشيل مراتب البيت توديها عشان (تتنجد) .
* أصلا المراتب يتم تنجيدها في مناسبتين أتنين : العيد والعرس .
* لو في عرس في البيت كل المراتب يتم تنجيدها .
* كنا بنصلح (المسجل) يوم الوقفة ، وغالبا العطل في المسجل بيكون سببو (الشريط الكاسيت) .
* زمان المسجل بياكل (الشرايط) زي الما حصل شئ .
* بتذكر كان عندي مسجل متخصص يأكل مني شرايط البلابل.
* والله صحي .
* أكل شريط (نور بيتنا) و (عشة صغيرة) و(رجعنالك) .
* قلت ما مشكلة اغنيات البلابل بتستاهل الأكل لأنها اغنيات طاااااعمة .
* قام تاني أكل مني شريط (ما تشيلي هم) و(وسكت الرباب) و(يا عمر) للاسطورة محمود .
* قلت خير .. محمود طاااااعم ولا يوجد مسجل يستطيع أن يقاوم اغنيات الحوت .
* قام برضو أكل مني شريط (بعد الصبر) و(قصتنا) لعثمان حسين .
* و(عم عبد الرحيم) لأبو السيد .
* و(زاد الشجون) لود اللمين ، و(ما طولوا الغيبة) لمحمود تاور .
* قلت ما مشكلة .
* المسجل ده أكل شرايط الكاسيت دي كلها وأنا صابر وكل عيد أصلحو.
* بتذكر اخر مرة أكل مني شريط (قصر الشوق) لزيدان إبراهيم و(اغالب دمعي واتصبر) لمسيرة دنيا .
* بعد أكل (قصر الشوق) و (اغالب دمعي واتصبر) طوالي بعتو .
* بعتو واشتريت لي جوزين حمام وكيلو باسطة .
* مالي ومال الهم .
* معقولة مسجل يبقى زي (الكوز) يأكل بس .
* بعتو والله لاني حسيت بيهو مسجل (دني واستغلالي) .
* أقول ليك حسيت بيهو (كوز) عديل .
* المهم .
* حتى العام السابق كنا بنعمل البوهية والخبيز وبندق الستائر .
* وجا فض الإعتصام يوم (٢٩) رمضان وسرق منا كل الذكريات والافراح .
* مسخ لينا كل حاجة .
* أعتقد أن ذكرى فض الإعتصام ستكون عصية على النسيان لكل أفراد الشعب السوداني .
* والسنة دي كورونا (زادت الطين بلة) .
* في الدنيا كل حاجة بقت مسيخة.
* بقينا لا بنضوق طعم للعيد ولا طعم لرمضان ولا طعم للبطيخ ذاتو .
* مرات بناكل في البطيخ وبنحس بيهو عجور .
* كل شي طعمو بقى ما ياهو.
* الله المستعان .
* ويا أستاذة : زمان كنا بنجي (نعيد) ليكم أول يوم وتاني يوم عشان نشوف تسريحة شعرك بتاعت (ضنب الحصان) .
* و..و..
* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول ……. حاسب (البوهية لينة) ..
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