إصابة قيادي بارز بـ( قحت ) بفيروس كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بحزب البعث وقوى الحرية والتغيير ، مدير إدارة المواصلات بولاية الخرطوم محمد ضياء الدين، إصابته بفيروس كورونا.

وقال ضياء الدين في منشور له على صفحته بفيسبوك أمس إن نتيجة الفحص لفيروس كورونا طلعت إيجابية، وأضاف ضياء “اطمئن الجميع أنا بخير، والروح المعنوية تمام التمام”. المادة السابقة الدعم السريع تُصفي 2 من قيادات المحاميد…. المقالة القادمة أعمل حسابك (البُوهية لينة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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