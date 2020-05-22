الطريقة السمانية القريبية تدعو إلـى إقامة صلاة العيد بالمنازل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت الطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية الى اداء صلاة العيد في المنزل فرادى أو مع الأسرة في موعدها المعتاد بتكبيراتها المعلومة للجميع دون خطبة ، وذلك لتعذر أدائها في المسجد في ظل هذه الظروف ، اكتساباً للأجر ولننال بركات هذا اليوم الطيب.

وقالت فى بيان اصدرته اليوم : وكما تعلمون أيها الأحباب فإن الطريقة وبسبب هذه الظروف كانت من أوائل المبادرين بتعليق كافة الأنشطة الجماعية بما فيها الذكرى السنوية لمشايخ الطريق والتي تعد أهم مناسبات الطريق ، لذلك نذكر كافة أبناء الطريقة بتجنب كافة التجمعات هذه الأيام ما أمكن ، ولا سيما المناسبات الاجتماعية من أفراح وأتراح والاكتفاء بالمواجبة عبر الهاتف فقط ، لما في هذه التجمعات من خطورة صحية تساعد على انتقال عدوى الفيروس .

وطالبت الطريقة السمانية ومواصلة في ذات النهج الذي انتهجته في التعامل مع جائحة ( كورونا ) ، وذلك باتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة بتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي ، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف بوجوب اتخاذ التحوطات الصحية المطلوبة لقوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) ، وقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم : ( لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) و ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ) ، وأخذاً بكافة الأسباب مع التوكل التام على رب الأرباب ، وبما أن الدولة قد علَّقت صلاة الجمعة والجماعة اتساقاً مع ذات الإجراء في بقية عالمنا الإسلامي ، فإن ننوه إلى أن صلاة العيد يجوز أداؤها فى البيوت جماعة او افراد لافتين الى العلم التام بمدى وقع هذا الأمر على نفوسنا خاصة في مجتمعنا السوداني المترابط والذي يُعلي كثيراً من إحياء الشعائر الدينية الجماعية وقيم الترابط الاجتماعي ، ولكن للضرورة أحكام تحتم علينا أوضاعاً استثنائية ، لذلك يتوجب علينا المواصلة في هذا الوعي الذي ظل دأب أبناء الطريقة في التعامل مع هذه الجائحة ، وتقدير الظروف التي يمر بها مجتمعنا وفرضت علينا هذا التقييد المؤقت في عباداتنا الجماعية ومنظومتنا الحياتية كافة .

سائلين الله اغتنام نفحات هذه الأيام المباركات والاكثار من الابتهال والتضرع إلى رب البريات ، أن يحفظ الجميع من كل بلاء ويسلمنا من كل وباء ويجعل بلادنا وسائر البلدان أمناً ووئاماً ورخاء وأن يجعلنا من العتقاء بجاه خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم ويطيب لنا أن نهنئكم مقدماً بعيد الفطر المبارك ونسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وأن يكتبنا من أهل الريان .