نجم الهلال جمال سالم يعلق على إتفاقه مع كايزرشيفس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى الحارس الدولي الأوغندي الحاصل على الجنسية السودانية، حارس نادي الهلال جمال سالم، اتفاقه مع نادي كايزرشيفس الجنوب افريقي للانضمام إليه إبان فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة وأورد سالم قصاصة لخبر يتحدث عن اكتمال اتفاقه مع كايزرشيفس وعلق عليه في بوست بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بكلمة (fake news)- أخبار مزيفةلجدير بالذكر أن عقد جمال سالم مع الهلال يمتد لموسم آخر.

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