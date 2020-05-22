وزير المالية: فرغنا من صرف متطلبات الهيكل الراتبي الموحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د ابراهيم البدوي فراغ وزارته من صرف متطلبات الهيكل الراتبي الموحد لكل الوحدات الإتحادية إضافة لتحويلات الولايات . و أكد الوزير في تصريح صحفي سعي وزارته لتنفيذ ما وعدت به الحكومة لرفع كفاءة الخدمة المدنية وتحسين أداء العاملين بالدولة وتأكيداً لما وعدت به وزارة المالية لمعالجة الخلل في الهيكل الراتبي للعاملين فى الدولة وتحسين الوضع المعيشي لهم.

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