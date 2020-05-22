تيبور ناجي: توصلنا لاتفاق مع السودان بشأن التعويضات عن التفجيرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية يوم الخميس إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول “حدود” اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال تيبور ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين”.

ولم يقدم ناجي تفاصيل عن أرقام محددة حول حجم التعويضات.