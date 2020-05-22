اعفاء الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد) من منصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م ، قراراً بإعفاء السيد/ مجدي عبدالعزيز من وظيفة الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد) والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ، وتعيين السيد/ د. حسن أحمد عبد العاطي بدلاً عنه . ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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