إتحاد الكرة : مافي لجنة تطبيع للمريخ

الخليج 365 :

قال عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، نائب رئيس اللجنة القانونية التابعة للاتحاد محمد حلفا، إن الاتحاد أو اللجنة القانونية التابعة له لم تتخذ أي قرار بتكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ، أو الإتفاق على قرار بهذه الشاكلة.وأضاف حلفا في حديث بشأن الأنباء التي ترددت الأيام الفائتة عن إتخاذ الإتحاد لقرار بتكوين لجنة تطبيع للمريخ، بأن النسبة التي تسمح بالدعوة لجمعية عمومية طارئة في أي هيئة رياضية يحددها النظام الأساسي للناديوشدد نائب رئيس اللجنة القانونية التابعة للاتحاد، على أن مفوضية هيئات الشباب والرياضة لم يعد لها أي دور في جمعيات الأندية وشؤونها، وأكد أن تلك الهيئات باتت تتمتع باستقلالية كاملة وأي تدخل منها يعتبر تدخلاً من طرفٍ ثالثٍ، وهو أمر لن يقبله الإتحاد المنوط به حماية أعضائه من أي تدخل لطرفٍ ثالثٍ.