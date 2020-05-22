حمدوك لايمتلك تفويضا لهذا القرار الخطير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى تسريبات نشرتها بعض الصحف الأمريكية ان ادارة الرئيس ترامب تلقت موافقة من رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك على اعطاء واشنطون حق اقامة مركز للتصدى للارهاب فى شرق افريقيا ، ومن المنتظر ان تكون الأراضى السودانية – لاندرى أين بالضبط – مقرا لقوة أمريكية خاصة تطلع بمحاربة الارهاب فى منطقة شرق القارة .

ان امريكا بحسب تاريخها والمعروف عنها هى الراعية للارهاب ولن يمكن تصديق ادعاءتها بسعيها لمحاربة الارهاب ، ولن نحتاج الى كثير عناء لاثبات انشائها وتأسيسها الجماعات الارهابية التكفيرية فهى وباعتراف كبار القادة فيها من الحزبين الرئيسيين هى وراء انشاء داعش والان ترعاها وتوفر لها وللنصرة الرعاية والحماية فى سوريا والعراق ، وفى بلدان اخرى تقف مع حركات مرتبطة بشكل مباشر مع القاعدة وهذا يجعل كل من يصدق حديث امريكا عن سعيها لحرب الارهاب ليس إلا مغفلا كبيرا وسوف تثبت له الأيام خطأ رؤيته.

ان مركز العمليات الامريكى لمكافحة الارهاب الذى يريد حمدوك وبالتواطؤ مع الادارة الأمريكية اقامته فى بلادنا سيجعلنا هدفا للارهاب والارهابيين وعمليات المخابرات والتجسس ، فكيف يضمن حمدوك نوع النشاطات التى قد يمارسها هذا المركز ؟

ان تسلل امريكا داخل الدول تبدو في بدايتها مبررة وبسيطة وبموافقة الدولة المضيفة ، وسرعان ما تتحول الى نوع من الاحتلال المقنن فى شكل اتفاقية تفسرها واشنطون كيف شاءت ومتى ما شاءت والمثال العراقى حاضر فى الاذهان ، فامريكا وتحت ستار محاربة داعش جاءت للعراق ورغم انف العراقيين حولت ارضهم الى ساحة تريد ان تصفى منها حسابها مع إيران ومحور المقاومة ككل.

السيد رئيس الوزراء يقود حكومة انتقالية مهمتها الاساسية تهيئة الاوضاع فى البلد الى ترسيخ الحكم المدنى الديموقراطى والعمل على اكمال متطلبات المرحلة الانتقالية من وضع القوانين المنظمة لسير العمل وتنظيم الانتخابات وتجهيز البلد للانتقال الكامل الى الحكم المدنى وعودة العسكر الى ثكناتهم وقيامهم بمهامهم التى حددها القانون , وعليه فان الفترة الانتقالية ليست مكلفة بالبت فى قضايا مصيرية كهوية البلد ودستورها وعموم القرارات الهامة والكبرى فهذه كلها تكون متروكة للحكومة المنتخبة التى تحمل التفويض الشعبى الكامل ، واى خطوة من الحكومة الانتقالية فى القضايا المصيرية الكبرى لن تكون صحيحة ، وحكومة حمدوك ليست مفوضة أصلا للدخول من هذا الباب أصلا ، وتعتبر هذه الاتفاقية التى اعلن عنها الجانب الامريكى تعتبر باطلة من اساسها باعتبار ان حمدوك لايمتلك الحق فى اعطاء الامريكان أو سواهم قواعد عسكرية فى البلد ، ويلزم ان يتم وضع حد لهذا العبث الذى يجرى ، فلا حمدوك ولاحكومته ولاحاضنتها السياسية تملك هذا الحق ، ولننتظر الحكومة المنتخبة ان تتخذ ماتشاء من قرارات بناء على تفويضها الشعبى ، ويومها سيكون هناك برلمان منتخب يمضى أو يمنع مثل هذه القضايا الكبرى فدع عنك هذا ياحمدوك فانت لست أهلا له.