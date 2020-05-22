يوم القدس.. محور المقاومة يبطل مؤامرات الاعداء .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى يوم القدس يظهر بوضوح حجم العلاقة وقوتها بين فصائل محور المقاومة ككل ، فالجميع فى جبهة واحدة وفى معركة واحدة ، ومن المعروف ان العدو الصهيونى يعمل على تفتيت حركات المقاومة وايقاع الفتنة بينها ، ولكن لن يستطيع الكيان الصهيونى أو أى قوة فى الارض الفت فى عضد محور المقاومة ، والجميع يشهد بوضوح

كامل ان الجمهورية الاسلامية قيادة وشعبا تمثل نصيرا استراتيجيا للقضية الفلسطينية وموقف إيران تجاه دعم الحق الفلسطينى موقف مبدئى لم يتغير رغم كل الضغوط التى ظل الإستكبار يمارسها ويسعى الى تغيير حمل إيران على تغيير موقفها واصرارها على ازالة اسرائيل من الوجود واعتبارها غدة سرطانية لابد ان تزول حتى يتعافى الجسد الاسلامى ككل ، وعلى المستوى الشعبى هؤلاء هم الايرانيون ومنذ اربعين عاما يخرجون بالملايين فى مئات المدن والقرى الايرانية أحياء ليوم القدس العالمى ، وشعب بهذه الحيوية والقوة والثبات على موقفه من القضية الفلسطينية لايمكن للمؤامرات ان تفت فى عضده أو ان تفصله عن نصرة القدس ، وبفعل هذا الصمود الايرانى ستفشل كل المحاولات الصهيو امريكية لكسر محور المقاومة أو اضعافه ، ومايقال عن ايران وثبات موقفها من نصرة القدس يقال عن فصائل محور المقاومة فهذا حزب الله الذى يعمل له الصهاينة بل والعالم كله الف حساب هذا هو الحزب يتحدث صباح مساء عن قضية القدس واعتبارها البوصلة فى حركته ونشاطه ، واعلان قادة حزب الله وعلى راسهم الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله اكثر من مرة انهم اوصلوا للمقاومة الفلسطينية كل ماتحتاجه من تسليح ودربوهم على تشغيل بل حتى تصنيع الصواريخ الدقيقة التى باتت تشكل الرادع القوى للعدو من إمكانية التفكير فى أى حماقة لاجتياح أى منطقة فلسطينية ، والمقاومون فى غزة والضفة الغربية يعترفون علنا باستفادتهم من تجربة حزب الله واستعدادهم لاعادتها فى أى لحظة .

والفصيل الاخر المهم فى محور المقاومة المجاهر بنصرته للقدس بل واعلانه الاستعداد التام ان تدك صواريخه الباليستية وطائراته المسيرة مستوطنات الصهاينة ومؤسساتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية للعدو ، هذا الفصيل هو حركة انصار الله فى اليمن التى اعلن قادتها وجمهورها استعدادهم لوصول عشرات الالاف منهم الى الأراضى الفلسطينية المحتلة والقتال جنبا الى جنب اخوانهم الفلسطينيين وصولا الى تحرير القدس وكل الأراضى الفلسطينية المحتلة وطرد الصهاينة المحتلين .

هذه هى فصائل محور المقاومة وقوتها فى وحدتها ، وفى يوم القدس العالمى تجدد هذه الفصائل ان محاولات العدو للوقيعة بينها لن تفضى إلا لرجوعه خائبا خاسرا .

#القدس_درب_الشهداء