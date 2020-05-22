التسامي فوق الصغائر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون جدا حاولوا الوقيعة بين وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم وعضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور على خلفية الحديث عن صراع محموم بين الرجلين داخل اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورورنا التى يرأسها السيد الوزير بحكم منصبه ويحتل فيها البروفيسور صديق تاور منصب نائب الرئيس ، وقد انتشرت مؤخرا العديد من الروايات عن الصراع العنيف بين الرجلين الذى تشهده الساحة ، ونسجت حول الموضوع العديد من الاخبار لاندرى اين موقعها من الصحة ، وقد وصل البعض للقول ان اجتماعا شهد مواجهة عنيفة بين الرجلين افضت الى ارتفاع الاصوات بينهما ومحاولة العراك بالايدى ، وقيل ان برفيسور صديق حاول اخراج دكتور اكرم من اجتماع بالقوة ورفض الاخير مما دفع البروف الى استدعاء القوى الأمنية مطالبا اياها باخراج الوزير بالقوة لكن البعض تدخل وهدأ الموقف واحتوى النزاع ، ولاندرى بالضبط هل هذه الحادثة صحيحة ام انها لاتخلو من زيادات واضافات ليست فى مكانها ، وتحدث البعض ان بروفيسور صديق يقف خلف الدعوات المستمرة لاقالة وزير الصحة والحديث عن صدور توصيات بذلك ، وايضا ان البروف يقف خلف التغريدات التى كانت تنشر فى حساب مجلس السيادة متحدثة عن توافق على عزل دكتور اكرم أو توصيات باقالته واعادة نشر التغريدة اكثر من مرة بعد ازالتها من الصفحة ، كل هذا الكلام وغيره تم تداوله كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعى وبين العديد من الناشطين لكن دكتور اكرم وفى تسام عن الصغائر وتفويت للفرصة تماما على المغرضين الساعين للتصيد فى الماء العكر ، وفى موقف يعكس أخلاق الرجل العالية ، واهتمامه بالشأن العام ، وعدم التفاتته لاى جانب خاص نراه يقول كلاما واضحا حول مااثير عن النزاع بينه وبين البروفيسور تاور ، ففى اجابة عن السؤال حول الخلاف بينه وبروف تاور قال دكتور اكرم : انه يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس السيادة الانتقالي ، وأبان أن بروفيسور صديق تاور عضو المجلس أخ وصديق أعتز وأفخر بمعرفته ، وأضاف قائلا ” أي ظرف طارئ مثل مجابهة تحديات وباء كورونا تشوبه بعض الحساسيات والاحتكاكات غير المحببة”.

نتمنى ان يرتقى الناس فى فهمهم الى هذا المستوى الراقى ، وتحية لك دكتور اكرم وانت تتسامى فوق الصغائر.