البنك الزراعي: أكثر من 95% نسبة سداد المزارعين لتمويل القمح

الخليج 365 :

كشف البنك الزراعي السوداني عن موقفه من استلام محصول القمح للموسم الشتوي 2019-2020 والذي بلغ 2,337,330جوال منذ بداية الحصاد وحتى 19-5-2020، معلنا عن نسبة سداد المزارعين لتمويل القمح بلغت اكثر من 95% وجاري الاستلام بصورة سلسة حتى الآن . واوضح تقرير البنك ان اجمالي استلام محصول القمح من قطاع الجزيرة بلغ 2,025,896 جوال والقطاع الشرقى بلغ 30,022 جوال والشمالية 175,737 جوال ونهر النيل 53,410 جوال والنيل الابيض 30,215 جوال اما قطاع الخرطوم فبلغ 22,050 جوال . واشار التقرير الى ان جملة القمح المرحل من قطاع الجزيرة للمطاحن بلغ 149,525 جوال كما ورد من المديرالعام للمخزون الاستراتيجي موزعة على مطاحن سين 65,277 جوال وسيقا 33,987 جوال وويتا 24,662 جوال وحمامة 11,949 اما روتانا 13,448 جوال. واستعرض التقرير التحديات التى واجهت الموسم الشتوي 2019-2020 من توفير المدخلات من الاسمدة والخيش والوقود ولفت الانتباه للجهود الجبارة التى قام بها البنك الزراعى لتوفير احتياجات الموسم الشتوي من الاسمدة والتقاوي المحسنة الأمر الذي انعكس ايجابا على ارتفاع الانتاجية محصول القمح . وتطرق الى جهود البنك في سد العجز في توفير الخيش الكافي للحصاد عبر استخدام جوالات البلاستيك بهدف انجاح عملية الحصاد مشيرا للجهود المشتركة بين البنك والجهات الحكومية المعنية فى احتواء سد نقص الجازولين لعمليات الحصاد والترحيل من الغيط للشون ومنها للمطاحن . وفيما يختص بتخصيص محصول القمح للمطاحن يتم اتخاذ قرار فى هذا الامر بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة علما بأن هناك مطاحن بمواقع الانتاج وتخصيص نسبة من الانتاج المحلى لتشغيلها يسهم بصورة فاعلة فى توفير الدقيق المدعوم للمستهلك ويقلل من تكلفة الترحيل وسيتم تخصيص قمح لمطاحن الولايات لتفادي تكلفة الترحيل .