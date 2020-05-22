شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذاعت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت عن سراً لأول مرة وذلك أثناء استضافتها في برنامج “الصندوق” الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش والمذاع عبر فضائية أنغام. وقالت مونيكا بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز: (بالنسبة لعلاقاتي العاطفية وزواجاتي, توجد علاقة واحدة أريد أن أقصها, لكني أفضل عدم ذكر الاسم). وتابعت المطربة حديثها: العلاقة التي أريد أن أقصها كانت فترة عقد مدتها شهر, وقالت ضاحكة العلاقة كانت سنة كاملة وتخللها حب وكذب, وبعد شهر شرعت في الانتحار عشان يطلقني). وكشفت مونيكا بحسب رصد محرر كوش نيوز عن تفاصيل ومكان الانتحار وقالت: قطعت أحد شرايني وشرعت في الانتحار بسبب هذا الشخص وفي علاقة مدتها شهر واحد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة مونيكا تفجر مفاجأة كبيرة: شرعت في “الانتحار” بسبب راجل رفض “يطلقني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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