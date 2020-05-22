عاجل.. السودان توافق على دفع تعويضات عن تفجيرات كينيا ونيروبي

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول ”حدود“ اتفاق ثنائي في المستقبل، يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا، عام 1998.



وقال ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن ”الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع، وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضًا بالمواطنين غير الأمريكيين، الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين“، ولم يقدم ناجي تفاصيل عن أرقام محددة، حول حجم التعويضات.

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