فنزويلا تهدد بالتصدي لأي مساس بناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الجيش الفنزويلي بالرد على أي مساس بخمس ناقلات وقود إيرانية من المقرر أن تدخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة ونقص كبير في البنزين.

جاء ذلك حسبما ذكر وزير الدفاع الفنزويلي، “فلاديمير بادرينو”، في حديث للتليفزيون الفنزويلي الرسمي، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدرس جميع الخيارات للرد على إرسال إيران شحنات وقود إلى فنزويلا.

وقال “بادرينو” إن القوات المسلحة لبلاده سترافق ناقلات الوقود الإيرانية التي ستدخل إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بفنزويلا.

وأضاف أن القوات المرافقة “سترحب” بالسفن الإيرانية و”ستشكر الشعب الإيراني لتضامنه وتعاونه” مع فنزويلا.

وذكر “بادرينو” أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني، “أمير حاتمي”.

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا، “خوان جوايدو”، أكد أن شحنات الوقود من إيران إلى بلاده يجب أن “تزعج” أمريكا اللاتينية.

وجاءت تعليقات “جوايدو” بينما تبحر 5 ناقلات محملة بالوقود الإيراني صوب فنزويلا.