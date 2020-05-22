شكاوي من مشاكل في الري غربي المناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ناشد مزارعو قسم الماطوري غرب المناقل وزارتي الزراعة والري الاهتمام بحل مشاكل الري قبل بدء الموسم تفاديا لمشاكل العطش والغرق التي حدثت الموسم المنصرم ، مؤكدين عدم وجود كراكات لعمليات الحفر بالغيط .

وطالب ممثل المزارعين بالماطوري المزارع دفع الله الكاهلي وزارتي الزراعة والري بالوقوف على الري ، كاشفا عن اجتماع مشترك ببن لجنة الري وشركات المقاولة للتحضير وتطهير القنوات بكافة المشروع

و قال ل (السوداني) إنه تم رفض سعر حفر القنوات من قبل اصحاب الكراكات بححة انه غير مجز؛ على حد قولهم ، مشيرا إلى أن أي تأخير في الحفر يسبب مشاكل في الري كما حدث في الموسم الماضي في غرق مساحة(٢،٦٨٥) 2 الف 685 فدان ، مناشدا وزارة الري بالتدخل لحل مشكلة الري قبل بدء الموسم.