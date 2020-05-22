توصية بانشاء منطقة تجارية زراعية عربية حرة

الخليج 365 :

دعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لانشاء منطقة تجارة زراعية عربية حرة، يتم فيها اعفاء كافة المنتجات الغذائية من الرسوم وتسهيل التجارة البينية، وتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية والصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بها، وقيام الحكومات في الدول العربية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزارعي.

وشددت الهيئة، في الندوة الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،حول تداعيات ازمة كورونا على الامن الغذائي العربي، على توفير مناخ استثماري جاذب في القطاع الزارعي، بتقديم الإعفاءات والامتيازات لتذليل العقبات والمشاكل، وناشدت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك، لدعم القطاع الزراعي للاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية.

وقدم رئيس الهيئة محمد المزروعي ، ورقة الهيئة حول مساهمتها في توفير الاحتياجات من المنتجات الغذائية للبلدان العربية خلال فترة ازمة كورونا، موضحا أن الجائحة فاقمت من مشكلة الفجوة الغذائية بمعظم الدول العربية، وإيقاف العديد من الدول تصدير منتجاتها من السلع الأساسية، ثم سياسة الاغلاق والحظر، التي اثرت على الإنتاج المحلي وطرق توصيله للمستهلكين.

واشار الى أن شركات المساهمة فيها الهيئة ، وفرت السلع الغذائية الأساسية من الحبوب والسكر والالبان واللحوم والزيوت.