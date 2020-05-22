وزارة المالية تعلن الانتهاء من الهيكل الراتبي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن ابراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فراغ وزارته من صرف متطلبات الهيكل الراتبي الموحد لكل الوحدات الإتحادية إضافة لتحويلات الولايات ، وبذلك تكون وزارة المالية نفذت صرف إستحقاق راتب شهر مايو بالهيكل الراتبى الجديد .

و أكد الوزير في تصريح صحفي سعي وزارته فى تنفيذ ما وعدت به الحكومة لرفع كفاءة الخدمة المدنية وتحسين أداء العاملين بالدولة وتأكيداً لما وعدت به وزارة المالية لمعالجة الخلل في الهيكل الراتبي للعاملين فى الدولة وتحسين الوضع المعيشي لهم.

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