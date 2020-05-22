مسؤول رفيع بوزارة الطاقة : مخزون البلاد من المحروقات والغاز يكفي لشهر

الخليج 365 :

قال مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين إن موقف الوقود في الوقت الحالي بات “مطمئنا” وأن مخزونات البنزين وغاز الطبخ تكفي لنحو شهرويعاني السودان أزمات مستمرة في المواد البترولية بسبب شح النقد الأجنبي ما يعيق استيراده من الخارج، وبات اصطفاف المركبات امام محطات الخدمة في العاصمة والولايات منذ عدة أشهر مشهدا معتاداوقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ ” سودان تربيون” أن “اللجنة الاقتصادية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” تمكنت من استيراد كميات مناسبة من المواد البترولية خلال الفترة الماضية وان المخزون الحالي من البنزين َوغاز الطبخ تكفي لنحو شهر”وأضاف أن هناك باخرة بحمولة 42 ألف طن من الجازولين يتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة بعد إكمال إجراءات التخليص في الميناء يرجح أن تسهم في تخفيف حدة الازمة بالمحطاتوأكد وجود مساعي لضبط الممارسات السالبة في محطات الوقود عبر توزيع البطاقات الذكيةوأضاف “خلال أربعة أشهر سيكتمل مشروع تزويد كافة مركبات النقل والشاحنات وعربات الملاكي بالبطاقات الذكية”.