السيد علي خامنئي: سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القى قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي اليوم الجمعة خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي.

واكد قائد الثورة الاسلامية في كلمته المتلفزة، ان يوم القدس العالمي هو يوم أقدم على إعلانه الإمام الخميني بابتكار ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المسلمين وفلسطين.

ولفت المرشد الى ان الشعوب رحبت باعلان يوم القدس العالمي باعتباره الواجب الاول ما يعني أن راية تحرير فلسطين ستبقى مرفوعة ومرفرفة.

وقال سماحته انه لا توجد في العصور القريبة جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين وزرع الغدة السرطانية الصهيونية فيها، مؤكدا ان سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة.

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واكد المرشد: ان غيرة المسلمين ووعيهم لاتسمح بنسيان المسألة الفلسطينية مهما جندت امريكا والسلطويون وعملاؤهم اموالهم، ودعا سماحته الى وجوب التصدي لتغييب المسألة الفلسطينية التي تحاك بيد عملاء الاعداء السياسيين والثقافيين بالبلدان الاسلامية.

العالم

#القدس_درب_الشهداء

#FlyTheFlag