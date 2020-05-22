شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفاد الإعلام الإيراني اليوم الجمعة، بانطلاق مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم.
ودعت حملة يوم القدس العالمي كل أحرار العالم والأوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبمناسبة يوم القدس كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر “تويتر”: “الاحتلال والمستوطنات إلى زوال.. إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين”.
وأضاف أن “مؤامرة صفقة القرن العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها”، معتبرا أن “الاستفتاء هو الحل”.
وخلال إحياء يوم القدس يلقي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خطابا متلفزا ظهر اليوم بتوقيت طهران.
قناة “العالم”
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسيرات افتراضية في يوم القدس العالمي وظريف يقول “الاستفتاء هو الحل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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