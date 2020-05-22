شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، تحسباً من جائحة كورونا التي أصابت جميع دول العالم وفرضت حجرا صحياً شديداً على سكان الأرض.
كما يمكن المشاركة في مسيرة افتراضية اخرى بعد تسجيل الدخول في موقع qudsday.net وكتابة اسمك وشعارك بعد اختيار اللغة المطلوبة والصورة الرمزية.
وايضا يمكن للشعوب الحرة في العالم ولمن يودّ المشاركة في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي للعام 2020، الدخول على برنامج قادمون عن طريق الروابط المدرجة فيما أدناه وتنصيبه على جهاز الموبايل:
http://cafebazaar.ir/app/?id=com.qudemon.game&ref=share
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudemon.game
http://android-all.oms.apps.bemobi.com/en_lt/qudemon.html?pos=1
https://itch.io/search?q=qudemon
انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي
كما دعت حملة يوم القدس العالمي كل احرار العالم والاوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت الحملة من يوم الخميس 21-05-2020 من الساعة 5 مساء وتستمر حتى يوم السبت 23-05-2020 بتوقيت القدس المحتلة، تحت وسم:
#القدس_درب_الشهداء و #FlyTheFlag
وفي هذه المناسبةِ يُلقي قائدُ الثورةِ الاسلامية آيةُ الله السيد علي خامنئي خطاباً متلفزاً سيبدأُ عندَ الساعةِ الثانيةَ عشرةَ بتوقيتِ طهران، السابعةِ والنصف صباحاً بتوقيتِ غرينتش وسيتم بثُّه على الهواءِ مباشرةً عبرَ وسائلِ الاعلام المرئيةِ والمسموعة ووسائلِ التواصلِ الاجتماعي.
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