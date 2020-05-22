عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 22 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التيار

مفوضية حقوق الإنسان في السودان تحرز ترتيبا متقدما عالميا في مكافحة جائحة «كورونا»

تدشين فرحة العيد للأطفال العالقين بمصر

والي الخرطوم يصدر قرار بتعيين مدير عام لتحصيل الموارد

اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الجريدة

المحاميد يتهمون الدعم السريع بتصفية 2 من أبناءهم

اللجنة التمهيدية: رأي المهندس عمار حول قانون الانتخابات لا يمثلنا

د محمد عادل :مُحاربة الوباء بالتطوع (والإستجداء) حل مؤقت

غضب شعبي وسياسي في مواجهة الاعتداءات ضد الأطباء

العدل تتعهد بازالة العقبات أمام اجازة قانون النقابات

البدوي : فرغنا من صرف متطلبات الهيكل الراتبي الموحد

البنك المركزي يصدر موجهات جديدة حول حصائل الصادر والشيكات المرتدة والدفع الإلكتروني

قيادي بقوى الحرية والتغيير يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)

اتفاق على استئناف مفاوضات سد النهضة النيل الدولية مفاوضات السلام: الاتفاق على نظام حكم ذاتي فيدرالي

وزير المالية: فرغنا من صرف متطلبات الهيكل الراتبي الموحد

اللجنة الصحية توجه الأجهزة النظامية بالتشدد فى الاجراءات للتصدي لكورونا

توجيهات واجراءات لحماية الكادر الطبي السوداني الدولية (المالية) تحقق صرف متطلبات الهيكل الراتبي الجديد

إنشاء كيبل يوفر ثلاثة أضعاف سعة الانترنت بالسودان و(22) دولة

والي نهر النيل يوجه بحسم المتلاعبين بأوزان وأسعار الخبز

ضبط (8) متهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى حوادث أم درمان

مساع لاستثناء عربات توزيع السلع الغذائية بـ (الخرطوم) من الحظر

تعليق صلاة عيد الفطر والجمعة بولاية البحر الأحمر اليوم التالي وفاة وإصابة (44) تاجراً في حادثة حركة احتراقا داخل عربة في شمال دارفور

(زلزال الثورية).. السلام في خطر

التنمية الاجتماعية بالخرطوم: توزيع 10 آلاف وجبة يومياً على الأطفال والشباب في وضعية الشارع

الأرصاد الجوية تتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار بالخرطوم

الأهلي شندي يتلقى صدمة قاسية من الاتحاد الدولي Advertisements آخر لحظة بيان مثير لمسؤول بالنظام السابق اعفاه حمدوك

تنفيذ صرف راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد

الحكومة: طلب البعثة الاممية لايحتوي على وجود عسكرى

والي شمال كردفان: (ازالة التمكين) ينتظرها عمل كبير صوت الأمة تفاهمات سودانية أمريكية على تعويض أسر ضحايا التقجيرات

القبض على المتهمين بالإعتداء على الأطباء

وفاة وإصابة 74 مواطن في حادث سير بشنقل طوباية

إتفاق على إصدار قانون جديد للنقابات أخبار اليوم وزير الدولة بالخارجية: رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريباً

إعفاء وتعيين الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد)

عرمان : حکومة السودان الانتقالیة و الحرکة الشعبیة لتحریر السودان یتفقان علی قضایا الثروة و مفوضیة مستقلة للحریات الدینیة فی السودان

والي الخرطوم :إجتماع يستثني عربات توزيع السلع الغذائية من الحظر

اسرة اول ايام عيد الفطر بتلفزيون السودان تحتفي بالشباب الثوار والكنداكات وتخصص البرمجة لابداع الجيل الجديد

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عرمان : العلمانية شرط لبناء السودان الجديد

الخارجية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

الحكومة: السودان طرف أصيل في سد النهضة

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تشكيل لجنة تسيير مركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان ومفوضية للحريات الدينية

نبيل أديب لـ(السوداني) : توصلنا لبعض المتهمين في فض الاعتصام

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 22 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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