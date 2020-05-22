شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت دولة عربية أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والخاضعين للرعاية الصحية فيها لا يعانون من أي أعراض مرضية.
وبحسب موقع “صحراء ميديا”، مساء اليوم الخميس، قال مدير الصحة العمومية الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، خلال مؤتمر صحفي لعرض الحصيلة الوبائية اليومية في البلاد، “إن عدد المصابين الموجودين تحت المتابعة اليوم هو 163 مصابا، ولله الحمد، كلهم اليوم لا يحتاجون لأي علاجات معينة”.
وأضاف ولد الزحاف: “جميعهم اليوم لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية”، مشيرا إلى أن الحجر الذي يخضعون له “هو حجر لغاية وقائية”.
وأوضح ولد الزحاف هذه الغاية الوقاية بالقول إنها “أولا للوقاية من انتشار الفيروس، لأن وجود هؤلاء المصابين في المجتمع يساعد في انتشار الوباء، ولكن أيضاً لحماية هؤلاء المصابين وإبقائهم بالقرب من الرعاية الصحية في حالة ما إذا ظهرت عليهم أي أعراض أو تعقيدات”.
وسجلت موريتانيا اليوم الخميس، 32 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 173، توفيت منها 4 حالات، وشفيت 6.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تعلن أمرا مفاجئا: جميع المصابين بكورونا فيها دون أعراض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.