بمناسبة “يوم القدس” ظريف: “صفقة القرن” مؤامرة ويجب الاستفتاء عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مؤامرة “صفقة القرن” العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها.

ونشر ظريف تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن “يوم القدس العالمي هو يوم إحياء الحق الفلسطيني، وأن الاحتلال والمستوطنات إلى زوال”.

وأضاف في تغريدته التي نشرها باللغة العربية، بأن “إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان، والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين”، منوها إلى وجوب الاستفتاء على “صفقة القرن”، باعتباره الحل الأنجع للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط”

وكتب وزير الخارجية الإيراني تغريدة سابقة له مساء الخميس، قال فيها “من يمكثون في “فوغي بوتوم” أو 1600 شارع بنسلفانيا، هم شركاء في جميع جرائم إسرائيل ضد البشرية”.

ويقصد ظريف بـ”شارع فوغي بوتوم”، مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، أما مبنى البيت الأبيض، فيقع في 1600 شارع بنسلفانيا.

وخاطب وزير الخارجية الإيراني نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وبعض الدول الأوروبية، في تغريدة ثالثة، بأنه “لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب”.

وقال ظريف إنه أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من أوجدت حضارتهم “الـحل النهائي” في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.

وأضاف ظريف: “لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب”.