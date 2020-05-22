المحاميد يتهمون الدعم السريع بتصفية (2) من أبناءهم

طالبت اللجنة التنسيقية لقبيلة المحاميد بتشكيل لجنة تحقيق عادله للتقصي حول حادثة مقتل اثنين من ابنائها رميا بالرصاص، واتهمت قوات الدعم السريع بتصفيتهما ، وتمسكت بالقاء القبض على الجناه فوراً وتسليمهم للشرطة ومن ثم محاكمتهم وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب،وتحقيق العدالة الناجزه بحق المجرمين.

وطالبت بسحب قوات الدعم السريع من مناطق، ومراعي، ودمر، وبوادي المحاميد واستبدالهم بقوات شرطية لديها معرفة بالقانون وتطبيقه.

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واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الحادث امتداد لمقتل ٢١ في الدبة و لما قامت به قوات الدعم السريع في مستريحة والتي قتلت فيها العشرات واعتقلت الآلاف منهم وعلى رأسهم شيخ القبيلة موسى هلال وأبنائه الأربعة وآلاف من منسوبي القبيلة وحذرت من مغبة جر البلاد الى لصراعات قبلية مدمرة لتماسك المجتمع .

وحسب صحيفة الجريدة، قالت اللجنة قوات الدعم السريع تستمر في تصفية أبنائنا وكشفت عن فشل محاولات طمس الحقائق حيث حاولت تلك القوات قامت بتزوير شهادة وفاة للشهداء ادعوا فيها أن أبناءنا ماتوا في حادث واردف بعد ضغوط تم استخراج التقرير الطبي الذي أثبت أن سبب الوفاة طلق ناري من مسافة قريبة جداً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)