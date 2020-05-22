شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تفجر مفاجأة كبيرة: شرعت في “الانتحار” بسبب راجل رفض “يطلقني”

ذاعت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت عن سراً لأول مرة وذلك أثناء استضافتها في برنامج “الصندوق” الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش والمذاع عبر فضائية أنغام.

وقالت مونيكا بحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365: (بالنسبة لعلاقاتي العاطفية وزواجاتي, توجد علاقة واحدة أريد أن أقصها, لكني أفضل عدم ذكر الاسم).

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وتابعت المطربة حديثها: العلاقة التي أريد أن أقصها كانت فترة عقد مدتها شهر, وقالت ضاحكة العلاقة كانت سنة كاملة وتخللها حب وكذب, وبعد شهر شرعت في الانتحار عشان يطلقني).

وكشفت مونيكا بحسب رصد محرر أخبار الخليج 365 عن تفاصيل ومكان الانتحار وقالت: قطعت أحد شرايني وشرعت في الانتحار بسبب هذا الشخص وفي علاقة مدتها شهر واحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)