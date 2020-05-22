شاهد بالفيديو.. الإعلامي سعد الدين حسن: تعرضت لصدمة عاطفية وسبب تأخري في الزواج (ما لاقي خميس فاضي)

اعترف الإعلامي السوداني المميز سعد الدين حسن بتعرضه لصدمة عاطفية في حياته وأكد أن الانسان الذي لم يتعرض لمثل هذه الصدمات شخص غير طبيعي وبذلك هو ليس استثناء.

جاء ذلك خلال استضافته خلال حديثه للصحفي أحمد دندش عبر برنامج (الصندوق) الذي يذاع عبر فضائية أنغام, وقال مراسل قناة العربية الحالي وكذيع قناة النيل الأزرق السابق بحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365: (لا أخجل من أن أقول تعرضت لصدمة أو صدمتين, ولكن افتكر أن تعبير صدمة فيه نوع من التطرف وقد يكون لها نتائج وآثار).

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وتابع الإعلامي المتميز: يمكن أن يكون فشل لتجربة أكثر من أنه صدمة عاطفية لأن الانسان يمكن أن يفشل في تجربة ولكن قطعاً لم تكن سبب في تأخر زواجي.

وعن سبب تأخر زواجه رد سعد الدين ممازحاً (ما لاقي خميس فاضي) ووجه سؤالاً للصحفي دندش الذي يتمالك نفسه من الضحك (عندك خميس فاضي؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)