والي كسلا يطلع على خطة الطوارئ الصحية خلال عطلة العيد

تراس والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود ببكر محمد همد الاجتماع التنسيقي المشترك للجنة امن الولاية واللجنة الصحية للتصدي لجائحة كورونا والذي تم من خلاله استعراض الموقف الصحي بالولاية حول جائحة كورونا بالاضافة الى استعراض خطة الوزارة للاستجابة للجائحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال تنفيذ الأنشطة الخاصة بمكافحة الوباء ايام فترة العيد ومابعده .

واوضحت الدكتورة ايمان محمود العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ـ مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ان الاجتماع ناقش بشكل كبير مطلوبات العمل في الفترة المقبلة وماتم في الفترة الماضية وخرج بعدد من التوصيات والتي منها استمرار الحجر الصحي ومنع التجمعات بمافيها صلاة العيد خاصة وان الحالات الاخيرة للاصابة بفايروس كورونا اثبت ان هنالك انتشارا مجتمعيا.

وقالت ان الاجتماع اوصى بضرورة زيادة فاعلية حظر التجوال ومنع التجمعات بالاضافة لمنع دخول العربات الى الولاية وامكانية اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الاتجاه .

واضافت بحسب ( سونا) ان الاجتماع استعرض ايضا استعدادات الوزارة وتجهيزاتها فيما يلي توفير سكن العاملين في المستشفيات وتوفير اماكن للحجر الصحي خاصة وان الاصابة بالمرض ظهرت وسط الاطباء ذلك لضمان استمرارية الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية . وكشفت الدكتورة ايمان عن وجود عشرينا مركزا صحيا بمحلية كسلا ستعمل خلال عطلة عيد الفطر وان المحليات الاخرى ستقوم بذات العمل بالاضافة الى تحويل أي حالة طارئة للمستشفيات التي ستعمل خلال عطلة العيد.

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وثمنت المساهمات ومبادرات الدعم الاجتماعي من عدد من الجهات للكوادر الطبية والمرضى بمراكز العزل الامر الذي يرفع من معنويات الكادر الطبي ويؤكد علي وقفة الجهات الشعبية مع الرسمية في معركة التصدي لجائحة كورونا للخروج باقل خسائر.

وكشفت الدكتورة ايمان عن تسجيل الولاية لــ(33) حالة مؤكدة بفايروس كورونا ووجود (35) حالة اشتباه في الحجر بالاضافة الي ارسال (10) عينات الى المعمل القومي وفي انتظار نتائجها فيما بلغ عدد الاشخاص المخالطين المحجوزين في منازلهم اكثر من (150) شخص .

وقالت ان الوزارة اعتمدت وبعد الأحداث التي صاحبت قيام مراكز العزل بان يوفر كل حي مركزا للحجر لمنطقته على ان تقوم الوزارة بالاشراف عليه وتقديم اللازم من كوادر ومعينات وادوية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)