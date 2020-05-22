مذكرة من وزير الشؤون الدينية إلى حمدوك بشأن القراي

كشف مصدر موثوق، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، تقدم بمذكرة احتجاج لرئيس الوزراء ضد مدير المناهج د. عمر القراي.

وقال المصدر ، إن مفرح ممتعض من القراي، واعتبر أن ما يفعله القراي هدم لما بنته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطار توحيد كل أهل القبلة بإختلاف مشاربهم.

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وحسب صحيفة الصيحة، جاءت مذكرة وزير الشؤون الدينية بعد إحتجاجات واسعة من قبل جماعات الإسلامية وطرق صوفية في السودان، والتي تقدمت بمذكرة إحتجاج لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، منددة بسياسات مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)