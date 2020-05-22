التاريخ: 21-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن القيادي بحزب البعث وقوى الحرية والتغيير ، مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم محمد ضياء الدين، إصابته بفيروس “كورونا”. وبحسب صحيفة الصيحة ،قال محمد ضياء الدين في منشور له على صفحته بفيسبوك اليوم الخميس، إن نتيجة فحصه لفيروس “كورونا” إيجابية، وأضاف: أطمئن الجميع أنا بخير، والروح المعنوية تمام التمام. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد ضياء الدين يُعلن إصابته بفيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.