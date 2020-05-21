قائد الثورة الاسلامية في ايران: محو إسرائيل لا يعني محو اليهود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ( دام ظله) في تغريدة على “تويتر”، يوم الأربعاء، إن محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود.
العالم-إيران
وأضاف “نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي.. محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو”.
وتابع قائلا: “هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل”.
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