قائد الثورة الاسلامية في ايران: محو إسرائيل لا يعني محو اليهود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ( دام ظله) في تغريدة على “تويتر”، يوم الأربعاء، إن محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود.

العالم-إيران

وأضاف “نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي.. محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو”.

وتابع قائلا: “هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل”.