والي الخرطوم المكلف: استثناء عربات توزيع السلع الغذائية من الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث والي الخرطوم المكلف، دكتور يوسف آدم الضي اليوم (الخميس) مع المهندس إيهاب داؤود عبد اللطيف العضو المنتدب لشركة دال الغذائية جملة من القضايا المتعلقة بتأمين انسياب السلع الغذائية للمواطنين خلال أيام الحظر الصحي وذلك بحضور المدير العام لوزارة الصناعة والمدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات حيث أوضح المهندس إيهاب أنهم كانوا يوزعون السلع ل(30) محلا تجاريا وأن إغلاق أسواق الجملة تأثرت به عمليات توزيع السلع الغذائية إذ تستوعب أسواق الجملة 40 % من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى غير أن هناك مساعي لاستثناء عربات التوزيع للبقالات والمولات من الحظر حتى لا يحدث شح في هذه السلع.

من جهة أخرى بحث والي الخرطوم المكلف مع المهندس إيهاب داؤود عبد اللطيف تطوير وتحسين بيئة المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري عن طريق الشراكة في التكلفة بين الولاية وأصحاب المصانع ويشمل التطوير سفلتة الطرق ومصارف الأمطار والصرف الصحي والكربستون والنظافة.