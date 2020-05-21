تعزيز قوة الشرطة بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارىء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت رئاسة قوات الشرطة انه تم الاتفاق على تعزيز قوة الشرطة بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطواريء مع وجود قيادة برتبة مناسبة، كما تم التأمين على وجود القوة داخل أقسام الطواريء والإصابات مع العمل على تأمين قوة إسناد عند الضرورة.

وعبرت الشرطة فى بيان صحفي لها عن اسفها لتعرض كادر طبي بحوادث مستشفى أم درمان لإعتداء من قبل مرافقي مريض توفي لاحقاً ونتج عنه إصابات متفاوتة، واكدت أنها ستعمل على إنفاذ القانون وتهيب بالمواطنين لا سيما ذوي المرضى والمرافقين خلال هذه الظروف الاستثنائية الانصياع لتوجيهات الكوادر الطبية وعدم التعدي على الأشخاص والممتلكات مما يعرض المعتدي للمساءلة القانونية.