سعودي يتحرش بآخر في نهار رمضان .. ومغرّدون غاضبون: “كورونا نعمة”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً بين المغردين السعوديين، لما يحتويه من تحرش وإيذاء جسدي وسرقة و تنمّر.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً سعودياً في أحد أحياء جدة، يتنمر على آخر في منتصف نهار رمضان، ويتحرش به دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، ويقوم آخر بتصويره وشتمه والسخرية من شكله، ونعته بصفات أنثوية.وأثار الفيديو غضب المغردين الذين رأوا أن تصرف الشباب ماهو إلا انعكاس لفساد الإعلام وتصدير النماذج الهابطة.

فكتب أبو ناصر القحطاني مُستعيناً بخبر سابق حول القبض على صديق ابن سلمان بسبب حيازته مواد إباحية، وعلق: “الناس على دين ملوكهم”.ورأى مُغرد آخر أن فيروس “كورونا” المستجد الذي شل حركة العالم، كان نعمة وليس نقمة، وكتب: “الحمد لله من فوائد كورونا فكنا الله من المهرجانات وما فيها من منكرات، لا نعلم اسباب البلاء ولكن نعلم ما يغضب الرب#فهل_انتم_منتهون تصوروا لو ان الوضع بدون كرونا كيف تكون مهرجاناتنا نسال الله ان يكشف السوء”.ويعتقد مُغرد باسم “الفارس الشبح” أن ما يحدث من تغييرات في السلوك الاجتماعي، ماهو إلا ضمن مخططات لابن سلمان.

وعلق المغرد قائلاً: “هذا قطرة في بحر ما يخطط له #ابن_سلمان من انحطاط أخلاقي وسلوك اجتماعي ، القادم أسوأ”.