شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وزارة الصحة الإتحادية اليوم عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام (الإثنين والثلاثاء والأربعاء) واعلنت ارتفاع الاصابات الى 3144 إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة.

و قالت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي أن هناك ترتيبات بالمعمل لتنفيذ خطة التوسع في الفحص المعملي وان الحالات المعلنة لاتعكس المعدل اليومي حسبما ذكر امس، مضيفا أن العمل جار لمعالجة المعوقات.

وأكد التقرير ان الفحص اليومي يتم لعدد 727 حالة موزعة علي 4 معامل هي المعمل القومي (استاك) ومعهد النيل الأزرق بمدني والمعمل المركزي لولاية البحر الأحمر والمعمل المركزي للسلاح الطبي.

وكشف التقرير أن الحالات المعلنة اليوم منها 345 حالة سجلت في ولاية الخرطوم و الجزيرة 27حالة والقضارف 10حالات وشمال كردفان 7حالات ونهر النيل 6حالات وشمال دارفور 4 ، و 3 حالات بكل من شرق دارفور وكسلا وحالتين بالبحرالاحمر والنيل الأبيض و،سنار حالة واحدة مشيرة لتسجيل 10وفيات ليرتفع بذلك العدد إلى 121 متوفي، وتعافى 23 مصاب ليبلغ إجمالي المتعافين 309 مصاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 416 إصابة بكورونا في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.