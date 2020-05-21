سياسي كويتي يكشف تفاصيل مكالمة بين أردوغان والسراج.. وربكة كبيرة في الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، قبل الهزمية الثقيلة لميليشيات جنرال الإمارات خليفة حفتر في “الوطية”.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”كانت مكالمة أردوغان مع السراج أمس الأول تتعلق بالوطية و ما جاورها”.وأشار إلى أن السراج سيزور تركيا لأن الأمر القادم “كبير وأكبر من أن تستوعبه مكالمة هاتفية.” حسب وصفه.

واختتم مشيدا بالرئيس التركي:”حياك الله يا أبا بلال بين أهلك وأحبابك انت الداخل وغيرك المطروك هكذا قال احد الاخوة تعليقا على مابعد الوطية والقهوة التركية ادسم.”وعلى الجانب الأخر في الإمارات ظهرت حالة كبيرة من التوتر بين المسؤليين وكبار الشخصيات المحسوبة على ابن زايد بعد هزيمة حفتر الساحقة، وبدت هذه الربكة وخيبة الأمل واضحة جدا في تغريدات ضاحي خلفان وأنور قرقاش.و ظهر اليأس على عدة تغريدات كتبها “خلفان” النائب السابق لرئيس شرطة دبيبعد التقدم الذي أحرزته قوات حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة تركيا ، ضد قوات اللواء المنشق خليفة حفتر المدعوم إماراتيا.

وقال “خلفان” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “وجود قاعدة تركية في ليبيا يشكل خطرا بالغ التأثير على كافة دول المغرب العربي.”وأضاف مهاجما قطر كالعادة: “ولاة أردوغان في الوطن العربي سواء في قطر او ليبيا او غيرها لن يكون العالم العربي الا حاقدا عليهم.”

بينما قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات معلقا على هزيمة حفتر الساحقة:“نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية، المتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية”.واضاف: “لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك”.”

وكانت صحيفة “خبر ترك” التركية، كشفت تفاصيل الساعات الأخيرة لمعركة سيطرة الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، على قاعدة الوطية، مشيرةً إلى دور تركي حاسم في سير العمليات.