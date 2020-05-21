تحرك عاجل من إيران بعد تهديد أمريكا بشأن ناقلات النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، رسالة رسمية إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية بعد التهديد الأمريكي الأخير ضد ناقلات الوقود الإيرانية.
وقال حميد بعيدي نجاد عبر صفحته على “تويتر”، إنه “أرسل رسالة إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيرانية”، معربا عن قلقه العميق بشأن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قررت اتخاذ إجراءات ضد ناقلات الوقود الإيرانية في البحار الدولية وتعريض الأمن الدولي للخطر.
وقال إن “إيران سترد على أي تهديد وأن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولة أية عواقب جراء ذلك”.
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