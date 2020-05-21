إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات سد النهضة بمشاركة أمريكا والبنك الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، بشأن سير أعمال بناء “سد النهضة”.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا”، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بقيلا، قد سلط الضوء على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء السد، شارحا أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.

دول المصب

وشدد الوزير على السفراء أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، في الوقت الذي وصلت عملية بناء السد إلى 73 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبئة الأولية لخزان السد، في يوليو/تموز المقبل.

تزامن لقاء سيليشي بقيلا مع السفراء المقيمين في أديس أبابا، مع إرسال رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، رسالة بُعثت إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.

وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية، في تقرير آخر لها، أن قادة الاتحاد الأوروبي قد شجعوا جميع الأطراف على تجنب زيادة الخلافات ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين حيال سد النهضة، حيث تابعوا عن كثب المحادثات الثلاثية حول السد، وأعربوا عن أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد.

رسائل الاتحاد الأوروبي

ولفتت رسائل الاتحاد الأوروبي إلى أن علاقة التعاون بين مصر وإثيوبيا على أساس الثقة المتبادلة أمر ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها، فيما أعرب الاتحاد عن التزامه بدعم وتقاسم ثروته من الخبرة في مجال إدارة المياه عبر الحدود، وكذلك استغلال كل فرصة لتشجيع جميع الأطراف على مواصلة التفاوض والبناء على التقدم المحرز حتى الآن.

ومن هنا، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كل من مصر وإثيوبيا والسودان على حل خلافاتهم سلميا حيال سد النهضة، مشيرا إلى التقدم الجيد في المحادثات الثلاثية للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، حتى الآن.

وشجع جوتيريش الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بشكل سلمي، وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين، مشددا على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع السد، والذي يؤكد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.

روح القانون الدولي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا”، بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد دفع التقدم نحو التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.

وكان السودان رفض طلب إثيوبيا توقيع اتفاق دون مصر لملء سد النهضة، وكشف أنه سيتخذ تحركات لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة.