“جاهزون ومستعدون”… “حزب الله” يوجه رسالة نارية إلى إسرائيل

الخليج 365:

أكد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، مساء أمس الأربعاء، أن “حزب الله بالمرصاد في مواجهة أي حرب صهيونية محتملة”.

وقال الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع قناة “otv”، إن “إسرائيل تعلم أن حزب الله جاهز ومستعد للرد في أي ظرف من الظروف إذا تعرض لبنان لأي اعتداء”، معتبراً أنها “مردوعة، وإذا أرادت أن تقدم على أي حرب نحن لها بالمرصاد، بالعكس هم يعملون ألف حساب، ويدركون أن الذي استطاع أن يحرر الأرض ويخوض حرب 2006 هو قادر أن يواجه في أي حرب”.

ورد على سؤال حول إمكانية استغلال العدو الإسرائيلي للأوضاع الحالية في لبنان، أجاب أنه “كما أن أوضاع الكورونا صعبة على لبنان فهي صعبة على إسرائيل أيضا، وهم لديهم مشكلة أكثر من مشكلتنا على هذا الصعيد، وأي وقت تقدر فيه أن تلعب بالداخل اللبناني لن تقصر سواء بوجود كورونا أو لا”.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: “إسرائيل ليست مرتاحة في التحرك داخل لبنان، وهي تعلم أن حزب الله جاهز ومستعد للرد في أي ظرف من الظروف إذا تعرض لبنان لأي اعتداء، وهي مردوعة من قبل المقاومة، وإذا أرادت أن تقدم على أي حرب نحن لها بالمرصاد، بالعكس هم يعملوا ألف حساب، ويدركون أن الذي استطاع ان يحرر الأرض ويخوض حرب 2006 هو قادر على مواجهتهم”.

ولدى إجابته على الرسائل التي توجهها إسرائيل إلى “حزب الله” في سوريا، قال الشيخ قاسم “لها رسائلها ولنا رسائلنا، لكن إذا تعرض أحد من حزب الله في سوريا بالتأكيد سنرد على إسرائيل”.