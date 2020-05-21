روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لعدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت وزارة الخارجية الروسية أطراف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى عدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة، مؤكدة موقف روسيا الداعم لتسوية شاملة ومستدامة للصراع على أساس مبدأ الدولتين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها: “لقد حذر الجانب الروسي الشركاء الإسرائيليين أكثر من مرة من تنفيذ الخطط الأحادية التي تتعارض مع الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، والتي تتضمن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية”.

وأضاف البيان: “ومما يثير القلق أن مثل هذه الأعمال التوسعية التي تقوم بها إسرائيل يمكن أن تثير دوامة خطيرة من العنف في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن زعزعة استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل”.

وتابع البيان: “نؤكد موقف روسيا الداعم لتسوية شاملة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين في إطار القانون الدولي”.

وحث البيان “جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تثير تصعيدا خطيرا جديدا في المنطقة وتعوق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة”.

وأوضح البيان أن روسيا بصفتها عضوا في اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، تواصل اتصالاتها مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التحضير لعقد اجتماع بهذه الصيغة قريبا بمشاركة محتملة من الدول العربية المعنية وجامعة الدول العربية.