شاهد بالصور: الخرطوم ازدحام وكسر للحظر مع قرب عيد الفطر

شهدت بعض أسواق ولاية الخرطوم اليوم الخميس، ازدحاماً غير مسبوق بعد إعلان الحظر الشامل على الولاية منذ أكثر من 4 أسابيع، ويأتي ذلك مع قرب عيد الفطر المبارك، وخروج المواطنون لشراء مستلزماتهم.

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وبدأ (سوق ليبيا) غربي أم درمان، من أكثر الأسواق التي شهدت ازدحاماُ اليوم، لشهرته ببيع الملابس الجاهزة والأقمشة.

ونشر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لبعض شوارع العاصمة السودانية، تظهر أعدادا من المارة و تكدسا للسيارات وبطئاً في الحركة.

وبحسب صحيفة السواني، كان وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، قد أشار بالأمس إلى عدم التزام المواطنين بالحظر، وعدم ضبط التصاريح وضعف التنسيق، مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة التى بلغت (2700) حالة فيما بلغت نسبة الوفيات أدني معدل على مستوى العالم (4%).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)