إعفاء وتعيين الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد)

التاريخ: 21-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية، وقرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019م، قراراً بإعفاء السيد/ مجدي عبدالعزيز من وظيفة الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد) والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتعيين السيد/ د. حسن أحمد عبد العاطي بدلاً عنه . Advertisements ووجه القرار بحسب ( سونا) وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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