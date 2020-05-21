خطة لنقل 7 الاف طن نفايات بواسطة 400 آلية و 5 ألف عامل لنظافة الخرطوم

أكد والى الخرطوم الدكتور يوسف آدم الضي دعم حكومة الولاية لمبادرة نداء الخرطوم التى تهدف لإزالة التشوهات وتراكم النفايات بالولاية وأشار خلال الاجتماع المشترك الذى ضم المدراء التنفيذيين لمحليات الولاية وممثلين لمبادرة نداء الخرطوم بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات

وأشار بحسب صحيفة المجهر الى الجهود المبذولة في فتح المصارف وتجهيز مرافق تصريف مياه الخريف والاستفادة من فترة الحظر الصحى و خلو الشوارع والاسواق من المارة لتكثيف أعمال اصحاح البيئة واعادة تنظيم الأسواق مشيدا بالمبادرات الشعبية التى تعمل مع حكومة الولاية من أجل توفير الخدمات وإعانة اجهزة الدولة الرسمية لانجاح مهامها.

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من جانبهم استعرض عدد من ممثلي مبادرة نداء الخرطوم والتى تضم اتحاد أصحاب العمل والقوات النظامية وعدد من رجال الأعمال والمنصة الاعلامية لجائحة كرونا استعرضوا الجهود الجارية لاسناد حكومة الولاية من خلال خطة شاملة لمعالجة نقل افراز الولاية من النفايات الذى يقدر ب 7 ألف طن يوميا وتوفير 400 الية وأكثر من 5 ألف عامل لاسناد اجهزة المحليات العاملة فى مجال نقل النفايات مشيرين لاهمية تظافر الجهود الرسمية والشعبية لوضع المعالجات والحلول اللازمة لمشاكل الخدمات التى تعاني منها الولاية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)