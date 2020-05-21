صراع مبكر بين الهلال والمريخ على محمد المصطفى

الخليج 365 : دخل ناديي الهلال والمريخ في صراع مبكر على نجم منتخبنا الوطني والخرطوم محمد المصطفى بغرض الفوز به وكان المريخ قد توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه قبل ان يتدخل الهلال عبر الكاردينال بتوصية من اعضاء الجهاز الفني.

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