شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الاتحاد السوداني لكرة القدم عن صعوبة سحب الثقة من مجلس ادارة نادي المريخ الحالي باعتبار انه قام بادواره كاملة تجاه فريق الكرة بالمريخ ولم يقصر في حقوق اللاعبين الاجانب والمحليين وكشف مصدر بالاتحاد السوداني ان التوقيعات التي يجمعها بعض المريخاب لن تؤثر في قرار الاتحاد وتجعله يسحب الثقة من مجلس المريخ الحالي وقال ان المجلس محمي بالقانون ومن الصعوبة الانحياز لجهة على حساب اخرى وان هناك نظام اساسي يحمي مجلس المريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السوداني : بالقانون لن يستطيع احد سحب ثقة مجلس المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.