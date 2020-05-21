يوتيوب يطلق ميزة جديدة “عند النوم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أضاف موقع “يوتيوب” ميزة جديدة لتطبيقه على الأجهزة المحمولة لإرسال إشعارات للمستخدمين تذكرهم بوقت النوم. وبحسب موقع الدعم الفني “لغوغل”، سيطالب تطبيق “يوتيوب” المستخدمين بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو بعد تذكيرهم بوقت النوم، ويمكن للمستخدمين تحديد وقت البدء والانتهاء، في حين يمكن تخصيص الإشعار بحيث لا يقاطع الفيديو المُشاهد لحظة انتهاء الوقت. بالإضافة إلى استبعاد ورفض التذكير، يمكن للمستخدمين تأجيل التذكير لمدة 10 دقائق. وتنضم تذكيرات وقت النوم الجديدة في “يوتيوب” إلى التنبيهات الداعية إلى أخذ قسط من الراحة، وذلك بعد المشاهدة لوقت يتراوح بين 15 و180 دقيقة، وبحسب موقع “يوتيوب”، فقد أرسلت 3 مليارات من هذه الإشعارات في العامين الماضيين. وتشمل ميزات الرفاهية الرقمية الأخرى في “يوتيوب” تتبع عدد دقائق أو ساعات المشاهدة، والقدرة على الجمع بين جميع الإشعارات اليومية في ملخص مجدول واحد، والقدرة الواسعة على تعطيل تنبيهات الصوت والاهتزاز خلال ساعات معينة.