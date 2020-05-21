مع الأهلي المصري..إنجاز قاري للهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​

احتل الهلال السوداني المركز الثاني فى قائمة أكثر الأندية التي حققت انتصارات ساحقة على خصومها بثلاثة أهداف أو أكثر، فى مسابقة الدوري على مستوى قارة أفريقيا خلال الخمس سنوات الأخيرةوجاء النادى الأهلى المصري في المركز الثالث بحسب الموقع الرسمي لمرصد ” CIES” متساويا مع نادي نواذيبو الموريتانى، ليأتى الفريقان خلف فريق مازيمبى الكونغولى صاحب الصدارة في قارة أفريقيا بنسبة انتصارات تصل إلى 21.8% في الدوري المحلي بثلاثة أهداف أو أكثر آخر 5 سنوات، يليه الهلال السودانى في المركز الثانى بنسبة 19.3%.وتواجد الترجى التونسى في المركز الخامس بنسبة فوز تزيد عن ثلاثة أهداف تصل إلى 15.5% متفوقا على النجم الساحلى الذى حقق نسبة 14.5% يليه المريخ السودانى بنسبة 14.4%.فيما جاء نادى الزمالك في المركز الرابع عشر على مستوى قارة أفريقيا، وفقا للدراسة، بعدما حقق أبناء القلعة البيضاء نسبة تصل إلى 11.3%.