جمال سالم يفاجي الهلال ويتعاقد مع كايزر شيف جنوب افريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجا حارس مرمى الهلال جمال سالم الجميع وأعلن رسميا اليوم عن اكتمال تعاقده مع نادي كايزر شيف جنوب أفريقيا وذلك بانتهاء تعاقده مع الهلال بنهاية هذا الموسم وكشف(سودانا فوق) ان سالم أعلن رسميا عن تركه الهلال والانتقال الي الدوري الجنوب أفريقي بعد أن خاض تجربه إحتراف مع ناديا القمة السودانية،الهلال والمريخ.. وبرزت خلافات في الفترة الأخيرة بين اللاعب اليوغندي جمال سالم ومجلس الهلال.

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