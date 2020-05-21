عاجل.. تحويل نادي الأهلي شندي للجنة الانضباط بسبب الصربي

الخليج 365 :

أفادت متابعات (الصيحة)، بأن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اتخذت قراراً بتحويل نادي الأهلي شندي إلى لجنة الانضباط لتوقيع عقوبة بحقه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك على خلفية رفض المدرب الصربي فاروق خليلوفتش الخطاب الذي أرسله النادي لـ(فيفا) وطلب فيه مهلة لمدة ستة أشهر.

وتمسك الصربي بحقه المحدد في المهلة السابقة والتي انتهت يوم 18 مايو، وعلى ضوء خطاب خليلوفتش إتخذت اللجنة قرارها الذي تسلم المدرب عبر محاميه نسخة منه فجر اليوم وكذلك الأهلي، بتحويل نادي الأهلي شندي للجنة الانضباط التي يتوقع أن تفرض عقوبة على النادي في أول اجتماع قادم، مع منح مهلة جديدة للأهلي للسداد وحال عدم الالتزام يتم توقيع عقوبة أكبر.

وكانت (الصيحة) كشفت أمس، عن غضب خليلوفتش الشديد من الخطاب الذي أرسله الأهلي شندي لـ(فيفا) يطلب فيه مهلة لستة أشهر وهي الخطوة التي اعتبرها المدرب بمثابة خداع له بعد أن قبل وساطة وكيل لاعبين سوداني، ووافق على عدم مخاطبة الفيفا بعدم استلام مستحقاته والانتظار حتى نهاية شهر مايو الحالي قبل أن يفاجأ بخطاب الأهلي شندي للفيفا وهو ما دعاه للتراجع عن التزامه مع الوسيط والإجابة على الطلب الذي قدمه الأهلي للفيفا بالرفض القاطع.